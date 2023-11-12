وكيل لاوتارو مارتينيز يكشف حقيقة عرض اتحاد جدة السعودي لضمه

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم لاوتارو مارتينيز بإمكانية الرحيل عن صفوف إنتر ميلان منذ الميركاتو الصيفي المنصرم.

اتحاد جدة يقدم عرضًا ضخمًا لضم لاوتارو مارتينيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة اتحاد جدة لا تُمانع في تقديم عرض ضخم، قد يصل إلى 240 مليون يورو من أجل إتمام صفقة لاوتارو مارتينيز في الشتاء المقبل.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

يأتي ذلك بعد تألق لاوتارو مارتينيز رفقة إنتر ميلان منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

وكيل لاوتارو مارتينيز يكشف حقيقة عرض اتحاد جدة

من جانبه، نفى أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال مارتينيز، ما تردد بشأن وصول عرض من إدارة اتحاد جدة السعودي من أجل حسم مصير اللاعب.

وأوضح كامانو، أن مارتينيز سبق وتلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، ولكن اللاعب فضّل الاستمرار مع إنتر ميلان.

وأكد أليخاندرو كامانو، أن لاوتارو مارتينيز قد يُفكر في خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي في المستقبل القريب ولكن ليس في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأرجنتيني، صاحب الـ26 عامًا، رفقة إنتر ميلان في صيف 2026.