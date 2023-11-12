تشكيل نهائي الدوري الإفريقي.. صن داونز يتسلح بعودة "شالويلي" و"العملود" يقود الوداد

أعلن الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تشكليهما لخوض إياب نهائي الدوري الإفريقي عصر اليوم الأحد.

ويتسلح صن داونز بعودة المهاجم الهداف بيتر شالويلي، بينما يقود عبد الله الحيمود الوداد المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، والتي أقيمت بين الوداد البيضاوي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس، قد انتهت لصالح بطل المغرب بنتيجة 2/1.

تشكيل الوداد المغربي

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود، أمين أبو الفتوح، جمال حركاس، يحي عطية الله

خط الوسط: أنس سرحات، زكريا دراوي، عبدالله الحيمود

خط الهجوم: الشرقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتيمي

Here's our Starting XI، the chosen eleven ready to make their mark on the pitch! 🔥⚽#DimaWydad #AFL pic.twitter.com/6CKAshuRrD — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) November 12، 2023

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مودوا، مافابا، لبوسا، بوطويل

خط الوسط: مودويبا، مكوينا، أليندي

خط الهجوم: زواني، شالويلي، ريبيرو

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

وتعد النسخة الحالية هي الأولى تاريخيا من الدوري الإفريقي، وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي “كاف”، خلال الموسم الجاري 2023/2024، بعد مسابقتي “دوري أبطال إفريقيا”، ويشارك فيه الأهلي وبيراميدز، و"كأس الكونفيدرالية" الزمالك ومودرن فيوتشر، ويتواجد الرباعي المصري، في مرحلة المجموعات من البطولتين القاريتين.

8 فرق تسجل الظهور الأول تاريخيا بالدوري الإفريقي

وشهدت النسخة الأولى تاريخيا، من الدوري الإفريقي، مشاركة 8 فرق، هم الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي، وماريمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري.