نهائي الدوري الأفريقي.. الوداد يهزم صن داونز بصعوبة وينتظر الحسم في بريتوريا

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزًا صعبًا على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وأقيمت المباراة على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر في بريتوريا.

سجل ريفالدو كويتزي مدافع صن داونز هدف التقدم لصالح الفريق المغربي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

وأدرك عبد المنعم بوطويل التعادل لصالح الفريق الجنوب أفريقي من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وأضاف أنس سرحات الهدف الثاني لصالح الوداد في الدقيقة 78 من تسديدة قوية فشل الحارس في إخراجها وسكنت مرماه.

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أحداث الشوط الأول

وسيطر فريق الوداد على بداية المباراة لكن بدون أي خطورة على مرمى صن داونز.

كانت بداية الخطورة في الدقيقة 38 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الوداد عن طريق يحيى عطية الله لكن تصدي رائع من حارس المرمى.

وجاء الهدف في الدقيقة 41 بعد كرة عرضية من منتصر لحتيمي لاعب الوداد من يمين منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع صنداونز ليحاول ريفالدو تشتيت الكرة لتسكن الكرة الشباك.

وتوقف اللعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد إصابة منتصر لحتيمي قبل أن يغادر اللقاء ويشارك حمدو الهوني بدلا منه.

أحداث الشوط الثاني

فريق صن داونز ضغط بقوة مع بداية الشوط الثاني على أمل إدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة 51 اختراق رائع من عبد المنعم بوطويل لاعب صنداونز من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية ارتطمت بالدفاع.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح صنداونز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر أبعدها حارس المرمى بنجاح.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الوداد من ركلة حرة عن طريق يحيى عطية الله لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى صنداونز.

في الدقيقة 66، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح صنداونز من ركلة حرة من موكوينا لكن أبعدها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 72 ركلة جزاء لصالح صنداونز بعد لمسة يد على يحيى جبران لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء، ومن ثم بطاقة صفراء على اللاعب المغربي.

تصويبة قوية من عبد المنعم بوطويل من علامة الجزاء لصالح صنداونز تصدى لها حارس المرمى لكنها سكنت الشباك.

ونجح الوداد في التعادل سريعا بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الوداد من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى أنس سرحات الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وأضاع حمدو الهوني الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد هجوم مرتد لصالح الوداد عن طريق سامبو الذي مرر كرة رائعة إلى حمدو الهوني الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة.

في الدقيقة 92 تصويبة من موكوينا من خارج منطقة الجزاء لصالح صنداونز لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 94 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الوداد عن طريق سامبو لكنها بجوار القائم الأيسر.