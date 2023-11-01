الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيفوز بالكرة الذهبية يومًا ما.. وكيل مارتينيز يكشف مستقبل لاوتارو مع الإنتر

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

قال أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الأرجننتيني لاوتارو مارتينيز إن اللاعب يريد تجديد عقده مع إنتر الإيطالي.

ويرتبط مارتينيز بعقد مع إنتر حتى صيف 2026، لكن تقارير صحفية ربطت عدد من كبار الفرق الأوروبية بالتعاقد معه، إضافة لفرق من الدوري السعودي.

قال كامانو في تصريحات لشبكة “إف سي إنتر نيوز”:"لدينا علاقة رائعة مع النادي، نحن نتحدث عن الاجتماع معًا للحديث عن تجديد مارتينيز. الإنتر يريد تجديد عقد لاوتارو. ونريد التمديد. لن تكون هناك مشاكل. سنرى بعضنا البعض في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة."

وأضاف:"هل يُوجد تاريخ محدد؟ لا ليس بعد. يجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الإنتر. لكن الشيء المهم هو أن هناك رغبة لدى الجانبين للجلوس ومناقشة التجديد".

وأردف:""نحن نتحدث عن لاعب مهم جدًا للإنتر. ومن نادي مهم جدًا بالنسبة إلى لاوتارو. ليس المال فقط هو المهم. المشروع، والمسار الرياضي، وما يحدث، وحقيقة أن كل شيء يسير على ما يرام، ومدى تزايد مشاعر الإنتر لدى الناس هي أمور مهمة أيضًا. هناك عوامل مختلفة. لاوتارو لا يتعلق بالمال فقط. لاوتارو لديه أيضًا شعور تجاه النادي، المدينة التي تحبه ويحبها".

وتابع:" أنا واثق من أن لاوتارو مارتينيز سيفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، هو شخص لديه رأس قوي، بمجرد انتهاء عصر ميسي، سينفتح عالم كرة القدم أمام الأجيال الجديدة. يتمتع لاوتارو بمسار ضخم وهو بالفعل نجم بعمر 26 عامًا. لدينا إيمان كبير بالمستقبل، ولهذا السبب لا نعطي أهمية للمال، بل للمشروع. الإنتر الآن لديه فريق جيد جدًا، ومارتينيز سعيد".

وكان لاوتارو مارتينيز قد احتل المركز الـ 20 في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2022-2023.

لاوتارو مارتينيز إنتر مارتينيز لاوتارو أليخاندرو كامانو

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