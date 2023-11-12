الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: كودي جاكبو - إندو واتارو - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

 

ترتيب ليفربول وبرينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. 

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن بفارق نقطتين فقط.

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