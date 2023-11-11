السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهة ليفربول وبرينتفورد.. محمد صلاح يسعى لتضييق الخناق على هالاند

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام برينتفورد؟

بهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام برينتفورد قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المباراة الرابعة التي يخوضها محمد صلاح أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

- وشارك محمد صلاح في ثلاث مباريات من قبل أمام برينتفورد، حيث كانت المباراة الأولى في موسم 2021/ 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وسجل خلالها "مو" هدفًا واحدًا.

- أما المباراة الثانية فكانت في الدور الأول في الموسم الماضي 2022/ 2023، والتي أقيمت على ملعب "جريفين بارك"، وانتهت بهزيمة ليفربول بنتيجة 1-3.

- المباراة الثالثة كانت في الموسم الماضي 2022/ 2023، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، سجله محمد صلاح في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

- ويأمل محمد صلاح في زيارة شباك فريق برينتفورد، في محاولة للاقتراب من صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسة مع إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وسون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

 

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ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. 

- بينما يتواجد برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

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