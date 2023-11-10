الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صلاح" يفوز بجائزة لاعب الشهر فى ليفربول.. ويؤكد: "بحاول أكون قدوة"

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر أكتوبر الماضي.

وتفوق “صلاح” على الثنائي دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ليحصد الجائزة بتصويت الجمهور.

وأحرز الدولي المصري 6 أهداف خلال 5 مشاركات مع "الريدز" في شهر أكتوبر الماضي.

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محمد صلاح: الشىء الأهم هو مساعدة الفريق على الفوز

قال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "من الجيد الفوز بالجائزة دائمًا لكن كما قلت من قبل، الشي الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وأضاف "انتصرنا في بعض المباريات خلال شهر أكتوبر، فقد كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا ونأمل أن نستمر بهذا الشكل".

وواصل حديثه "من الجيد تسجيل الأهداف، أقول دائمًا إن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء وآمل أن استمر في تحقيق هذا الأمر".

وأردف "أشعر دائمًا بالحب من قِبل الجماهير، أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك دائمًا".

وعبر صلاح عن سعادته قائلا "أنا شخص سعيد وأحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في الملعب وخارج الملعب أيضًا وأحاول فقط أن أكون قدوة ومثل أعلى للاعبين".

وأتم "لدينا عدد قليل من اللاعبين الشباب، لدينا لاعبون يتأقلمون بشكل جيد في الفريق، إنهم في حالة جيدة جدًا، علينا فقط أن نستمر".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر كما فاز بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أكتوبر أيضًا".

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