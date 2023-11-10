الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الخامسة.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما سجل 5 أهداف في 3 مباريات لفريقه ليفربول، في الدوري الإنجليزي، شهر أكتوبر الماضي.

وسجل صلاح هدفين في تعادل ليفربول مع برايتون، إضافة لثنائية في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، وكذلك سجل هدفًا في الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي.

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