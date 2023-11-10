لو فاتك التريند| محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر.. والاحتلال يحاصر مستشفيات غزة

تنوعت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية وفي التقرير التالي، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

للمرة الخامسة.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

فاز محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما سجل 5 أهداف في 3 مباريات لفريقه ليفربول، في الدوري الإنجليزي، شهر أكتوبر الماضي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548914

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548925

مجلس الأمن الدولى يناقش العدوان على قطاع غزة

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين".

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الإثنين الماضي التي كانت مشاورات مغلقة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548902

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفيات غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر التطورات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أبرز ما يتم الحديث عنه والتركيز عليه الآن هو تقدم جيش الاحتلال في داخل مدينة غزة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الغرض من هذا التقدم هو محاصرة مستشفيات مختلفة داخل غزة، مشيرة إلى أن مستشفى النصر للأطفال مُحاصر الآن، وهناك مناشدات من المحاصرين من عدم قدرتهم على الخروج من المستشفى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548929

طبيب عظام يرفض ترك "غزة المحاصرة" ويودع أسرته عند معبر رفح (فيديوجراف)

قرر الطبيب محمد أبوناموس البقاء، في قطاع غزة المحاصر من إسرائيل، لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، بينما تستعد أسرته لمغادرة القطاع إلى مصر، عند معبر رفح الحدودي.

وتحمل الأسرة الجنسية المولدوفية، وهم من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4548927