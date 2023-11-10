"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفيات غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر التطورات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أبرز ما يتم الحديث عنه والتركيز عليه الآن هو تقدم جيش الاحتلال في داخل مدينة غزة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الغرض من هذا التقدم هو محاصرة مستشفيات مختلفة داخل غزة، مشيرة إلى أن مستشفى النصر للأطفال مُحاصر الآن، وهناك مناشدات من المحاصرين من عدم قدرتهم على الخروج من المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا تحاصر مستشفى الرنتيسي للأطفال، وهو المختص بعلاج سرطان الأطفال وهو أيضًا مُحاصر الآن من قبل قوات الاحتلال.

وتابعت: "شارع الجلاء أيضًا يتعرض لقصف مدفعي عنيف جدًا وغيره من المناطق، حيث لا يمكن التحرك في تلك المناطق" مشيرة إلى أن من خرج حصل على فرصته في النجاة، وإنقاذ حياته بالوصول إلى مناطق الجنوب، ومن بقي ربما تكون فرصته شبه مستحيلة.