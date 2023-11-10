الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الدولى يناقش العدوان على قطاع غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين".

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الإثنين الماضي التي كانت مشاورات مغلقة.

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"الصحة العالمية": سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

كما ستقدم الأمانة العامة بمجلس الأمن إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

"الصحة العالمية": سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية قبل قليل، أن حجم الاحتياجات في غزة يفوق بكثير ما يصل إلى القطاع.

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وسبق وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة: استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية، وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة.

وناشد "القدرة" الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة عن استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الجميع يدعو لحماية المستشفيات، والاحتلال لا يكترث لأي مناشدات ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في  قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة.

مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة فلسطين الوضع الإنساني الضفة الغربية

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