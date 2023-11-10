الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

أرسلت روسيا طائرة عسكرية محملة بمساعدات للفلسطينيين إلى مصر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال وزير خارجية أمريكا "أنتوني بلينكن": إننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "طرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة".

وتابع: "يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة القيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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