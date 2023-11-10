محتجون يغلقون المبنى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو رفضًا للحرب على غزة (صور)

أغلق محتجون، اليوم الجمعة، المبنى الفيدرالي في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفضًا لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والدعم الأمريكي لها.

صور من المظاهرات

آلاف النشطاء الحقوقيين يتظاهرون خلال زيارة بايدن في شيكاغو

فيما تظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين في شيكاغو، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة بحفل للحديث عن الوظائف الأمريكية، رفضًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودعوة إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن في قطاع غزة.

وحالت الشرطة دون وصول المتظاهرين الذين رفعوا العلم الفلسطيني إلى مكان تواجد الرئيس بايدن، لإيصال صوتهم إلى الإدارة الأمريكية ورفضهم لهذا العدوان الذي راح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

كما تجمع العشرات من المتظاهرين خارج فندق بوسط مدينة بوسطن، لدعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، خرجت العديد من المظاهرات في عدة مدن أمريكية أبرزها نيويورك وتكساس، وسط تحضيرات لمسيرات ضخمة، غدا السبت، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة

وسبق، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم، أن 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليًا نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأشار إلي أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات، وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.