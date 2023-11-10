مباحثات الرئيس السيسي مع المستشار الألماني تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم.

فتحت عنوان “الرئيس والمستشار الألمانى يبحثان سبل التهدئة وإدخال المساعدات إلى غزة”، قالت صحيفة “الأهرام”، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى أمس، من المستشار الألمانى أولاف شولتز.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسى الجهود الدءوبة التى تبذلها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالى غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألمانى عن التقدير البالغ للدور المصرى، مؤكدًا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات وقد تناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: شكرى أمام"«مؤتمر باريس": التلكؤ فى وقف نزيف غزة “جريمة”، قالت صحيفة “الأهرام”، جدد سامح شكرى وزير الخارجية مطالبة مصر بالوقف الفورى والمُستدام لإطلاق النار فى غزة، منددًا بكافة الممارسات التى تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النُزوح، ونقلهم جبرًا وترحيلهم من أرضهم، حيث بلغت أعداد النازحين فى غزة ثُلثى عدد سُكانها، ومشددا على أن “هذا فى حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولى الإنساني”.

ونقلت الصحيفة عن شكري قوله، فى كلمة مصر التى ألقاها، أمس، خلال مشاركته فى مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية فى غزة، إن ما نشهدُه فى القطاع يؤكد يَقيننا بأن تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لن تتم إلا بناءً على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

رفض مصر القاطع لما تنتهجه بعض الدول من سياسات مُزدوجة المَعايير

وبحسب الصحيفة، فقد أكد شكرى رفض مصر القاطع لما تنتهجه بعض الدول من سياسات مُزدوجة المَعايير إزاء الحرب الجارية، مشدد على أن النفسَ البشرية واحدة فى كل مكان، سواء كانت فى إسرائيل أو فى فلسطين وأن التلكؤ فى وقف نزيف الدماء الحالى يُعد مشاركة فى تحمُل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان: المستشار محمود فوزي: رؤية المرشح الرئاسي"السيسي" للمرحلة المستقبلية.. نعلنها قريبًا، قالت صحيفة “الجمهورية” إن رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، أوضح بشأن رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي للمرحلة المستقبلية، أن الرؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها بشكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي القادم للحملة، مطمئنا بأنها رؤية جامعة طموحة تحمل كثيرا من الأمل وتتطلب الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الحملة ستقوم غدا بعرض نشاطها وخطتها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة فقد أشار فوزي إلى أن الحملة قامت بتعليق أنشطتها وفعاليتها لمدة أسبوع وتم رفع العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة للتعبير عن التضامن الكامل مع الأشقاء في فلسطين والمشاركة في حملات التبرع بالدم.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: رئيس الوزراء يتفقد معرض المبادرة الوطنية للمشروعات "الخضراء الذكية"، قالت صحيفة “الجمهورية”، تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، الدورة الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رافـــق الـدكـتـور مصطفى مـدبـولـي، وزيــرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزيــرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط والعديد من الوزراء.

ولفتت الصحيفة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تم إطلاقها رسميا بجميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقا لقرار رئيس مجلس الـــــوزراء رقـــم 2738 لسنة،2022 وبـإشـراف وزيــرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـدكـتـورة هالة السعيد، وذلـك بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ COP27.