"جمع المساعدات لأهالى غزة ورفض التهجير".. دعم سياسى وشعبى للقضية الفلسطينية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول الدعم السياسي والشعبي للقضية الفلسطينية.
دعم سياسي وشعبي للقضية الفلسطينية:
جاءت أبرز نقاط التقرير التالي:
- دشَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غرفة عمليات لمتابعة الأزمة منذ يومها الأول.
- إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والمبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة.
- حشد الجهود الأهلية والحزبية لجمع المساعدات لأهالي غزة بشكل عاجل.
- القيادة المصرية استقرأت الجهود الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
- التنسيق مع دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.
- إطلاق دعوة لعقد قمة القاهرة للسلام ما قوبل باستجابة دولية واسعة.
- الدعوة لاستئناف عملية السلام وعرض الوساطة غير المشروطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
- عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي والتأكيد على السيادة في سيناء.
- مجلسا النواب والشيوخ أكدا رفضهما تصفية القضية الفلسطينية.
- تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم موقف القيادة السياسية تجاه الأزمة.