الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جمع المساعدات لأهالى غزة ورفض التهجير".. دعم سياسى وشعبى للقضية الفلسطينية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول الدعم السياسي والشعبي للقضية الفلسطينية.

دعم سياسي وشعبي للقضية الفلسطينية:

جاءت أبرز نقاط التقرير التالي:

- دشَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غرفة عمليات لمتابعة الأزمة منذ يومها الأول.

- إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والمبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة.

- حشد الجهود الأهلية والحزبية لجمع المساعدات لأهالي غزة بشكل عاجل.

- القيادة المصرية استقرأت الجهود الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

- التنسيق مع دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

- إطلاق دعوة لعقد قمة القاهرة للسلام ما قوبل باستجابة دولية واسعة.

- الدعوة لاستئناف عملية السلام وعرض الوساطة غير المشروطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

- عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي والتأكيد على السيادة في سيناء.

- مجلسا النواب والشيوخ أكدا رفضهما تصفية القضية الفلسطينية.

- تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم موقف القيادة السياسية تجاه الأزمة.

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