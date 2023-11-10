"جمع المساعدات لأهالى غزة ورفض التهجير".. دعم سياسى وشعبى للقضية الفلسطينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول الدعم السياسي والشعبي للقضية الفلسطينية.

دعم سياسي وشعبي للقضية الفلسطينية:

جاءت أبرز نقاط التقرير التالي:

- دشَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غرفة عمليات لمتابعة الأزمة منذ يومها الأول.

- إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والمبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة.

- حشد الجهود الأهلية والحزبية لجمع المساعدات لأهالي غزة بشكل عاجل.

- القيادة المصرية استقرأت الجهود الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

- التنسيق مع دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

- إطلاق دعوة لعقد قمة القاهرة للسلام ما قوبل باستجابة دولية واسعة.

- الدعوة لاستئناف عملية السلام وعرض الوساطة غير المشروطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

- عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي والتأكيد على السيادة في سيناء.

- مجلسا النواب والشيوخ أكدا رفضهما تصفية القضية الفلسطينية.

- تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم موقف القيادة السياسية تجاه الأزمة.