الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قضيتنا الأولى.. جهود مصر لحل الأزمة الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

لم يتهاون الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ تولي الحكم في 2014، فلا يوجد محفل شارك به إلا وتحدث عن أهمية القضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين.

كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الـ28 بالأردن

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الـ28 بالأردن: "تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والمركزية في قلب وعقل كل مواطن عربي، قد سعت مصر ولا تزال التوصل إلى حلًا شامل وعادل لهذه القضية يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023: "المهم أن شعبها يظل صامدًا ومتواجدا على أرضه".

خريطة التطرف تنمو وتزداد

وقال الرئيس السيسي في حوار مسجل له: "لا بد أن ينتبه الغرب لما يدور في العالم، لأن خريطة التطرف تنمو وتزداد، هذه الخريطة ستمسكم لا محالة".

وأضاف الرئيس السيسي: "معبر رفح مفتوح بصفة مستمرة للتخفيف من آثار الحالة التي يعيش فيها القطاع".

نداء إلى الشعب الإسرائيلى والقيادة الإسرائيلية

ووجه الرئيس السيسي، نداءً إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن قضية فلسطين التي مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع باقي دول المنطقة، ولقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالًا استنفذ العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني.

نسعى لعمل مصالحة

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تواجده بجامعة القاهرة، إننا مع القطاع والسلطة الفلسطينية نسعى سعيًا حثيثًا جدًا لعمل مصالحة، حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض.

وتابع الرئيس السيسي: على المجتمع الدولي تفعيل إلتزامه بتحقيق السلام والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين، وتقود أسس التسوية وحل الدولتين والتي بادرت إليها مصر سعيًا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم على مدينة القدس ومقدساتها.

رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين

وكان الرئيس السيسي قد قال إن مصر أكدت مرارًا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

وأدان الرئيس السيسي كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية في ضوء التصعيد العسكري الخطير، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار.

وتابع: “إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين، فسترون ملايين المصريين يرفضون الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر”.

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