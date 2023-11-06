"تعزيز الشراكة الاستراتيجية".. أبرز تصريحات الرئيس السيسى مع نظيره الجنوب سودانى

يقدم موقع "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره رئيس جنوب السودان سلفا كير.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات.

مصر لن تدخر جهدًا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان.

دعم مصر الكامل لجهود الرئيس "سلفا كير" وجميع الأطراف من أجل تحقيق السلام في البلاد.

دعمنا الكامل لجهود الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية.

اتفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان، من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة، وتجنيب الشعب السوداني مزيدًا من الدمار والتشتيت.

اتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أية مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة.

دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية، مع ضرورة عدم إغفال ذلك في أية مبادرات أو مساعي مطروحة لتسوية الأزمة.

تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين.