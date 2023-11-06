سلفا كير: ناقشت مع الرئيس السيسى دعم طلاب جنوب السودان الدارسين بمصر

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إنه ناقش مجموعة من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن اللقاء الثنائي ناقش كيفية استخدام واستغلال المذكرة الحالية للتفاهم الموقعة مع مصر، لإحداث تنمية بشرية سريعة.

وأضاف كير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أن اللقاء ناقش دعم طلاب جنوب السودان الدارسين في مصر، بالإضافة لتبادل وجهات النظر حول الصراع في السودان، خاصة مع تفاقم الموقف الإنساني.

الحوار هو المسار الوحيد لإنهاء هذا الصراع

وتابع: إننى والرئيس السيسي نرى أن الحوار هو المسار الوحيد لإنهاء هذا الصراع ودعم الطلاب، ومن الناحية الشخصية أتمنى أن نواصل العمل ونحرز تقدما بشأن القضايا التي تمت مناقشتها اليوم.