الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: العلاقة بين مصر وجنوب السودان تطورت بشكل كبير في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تطورت بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها باتت متميزة وفي تطور مستمر.

وأضاف رائف،  خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري زار جنوب السودان، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات، فيما زار رئيس جنوب السودان سلفا كير، مصر مرات عدة، ما يؤكد الزخم الكبير في العلاقات، والذي تطور وانتقل على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتنموية.

وأوضح رائف، أن مصر أصبحت نموذجا تنمويا رائدا في المنطقة، يستعين به الدول الشقيقة، والمجاورة، كما أن لها تجارب رائدة في الداخل الإفريقي، ونفذت مشروعات شاهدة على قدرة مصر في المساندة والدعم وتقل الخبرات.

كاتب صحفي: العلاقات بين البلدين بها الكثير من أوجه الدعم والتعاون

وشدد على أن العلاقات بين البلدين بها الكثير من أوجه الدعم والتعاون، مشيرا إلى دعم مصر لاتفاق السلام في جنوب السودان، والحرص على استقراره بشكل دائم، ومساندة البلاد طوال الوقت، والعمل على تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات المختلفة سواء المتعلقة بالري، أو الصرف الصحي، أو محطات المياه، والطرق، والرعاية الصحية.

 

جمال رائف وجنوب السودان عهد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي زار رئيس جنوب السودان

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