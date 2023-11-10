الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قسم الولادة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة

غزة
غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، قسم الولادة بالطابق الخامس في مستشفى الشفاء بقطاع  غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء بغزة، وهناك عدد كبير من الشهداء والإصابات.

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"جمع المساعدات لأهالى غزة ورفض التهجير".. دعم سياسى وشعبى للقضية الفلسطينية

 الاحتلال الإسرائيلي يطلق حزاما ناريا في محيط مستشفى العودة

وفجرا نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة.

فيما تمركزت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق العيون بحي النصر في قطاع غزة.

الدبابة عند مفترق العيون في غزة

كما تمركزت دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

مدير مستشفى الشفاءبغزة: استشهاد 6 أشخاص فى قصف إسرائيلى عنيف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه فى غزة إلى 36

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات، ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قولها، إن حريقًا اندلع في مستشفى "الرنتيسي" للأطفال في مدينة غزة بعد استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 36.
وأكد جيش الاحتلال- حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية- أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنما هناك توقف تكتيكي في القتال فقط.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على موقفه، بأنه لا وقف لإطلاق النار ما لم تفرج حركة "حماس" عن المُحتجزين والأسرى لديها. 

طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء غزة الإحتلال الإسرائيلي الشهداء

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