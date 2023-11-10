مسئول إسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية فى غزة

أوضح مسؤول إسرائيلي بارز، تفاصيل "الهدن" المرتقبة في قطاع غزة، مشيرا إلى موعد البدء بتنفيذها.

وحسب شبكة "سي إن إن"، وصف مسؤول إسرائيلي كبير فترات الهدنة لمدة أربع ساعات بأنها "توقفات تكتيكية" ستدخل حيز التنفيذ في مناطق محددة.

وبين المسؤول أنه سيتم إخطار الحي أو المنطقة قبل عدة ساعات بأنه سيكون هناك توقف مؤقت، لمنح الناس في الشمال القدرة على التوجه جنوبا للحصول على المساعدة والإغاثة.

وأضاف المسؤول أن "الغارات الإسرائيلية ستتواصل على جنوب غزة، وقد تتلقى الأحياء الجنوبية أيضًا إشعارات بوقف مؤقت حتى يتمكن السكان من الخروج والحصول على الإغاثة أيضا"، متابعا: "رؤية الناس يغادرون شمال غزة في الأيام القليلة الماضية متجهين إلى الجنوب هو مؤشر على أن حماس تفقد قبضتها"، على حد قوله.

وعند سؤاله عن موعد بدء هذه الهدنة، رد المسؤول الإسرائيلي قائلا: "قريبا جدا".