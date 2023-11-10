الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في  قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أكثر من 50٪ من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم، أن40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة القصف الإسرائيلي.

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وأشار إلي أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات، وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.

مدير مستشفى الشفاء بغزة: استشهاد 6 أشخاص فى قصف إسرائيلي عنيف

وفي وقت سابق من اليوم،  أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات، ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قولها، إن حريقًا اندلع في مستشفى "الرنتيسي" للأطفال في مدينة غزة بعد استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية.

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مسئول إسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية فى غزة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 36

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 36.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنما هناك توقف تكتيكي في القتال فقط.

من جانبه، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على موقفه بأنه لا وقف لإطلاق النار،  ما لم تفرج حركة "حماس" عن المُحتجزين والأسرى لديها.

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