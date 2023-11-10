"الصحة العالمية": سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، اليوم الجمعة: سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية قبل قليل، أن حجم الاحتياجات في غزة يفوق بكثير ما يصل إلى القطاع.

وشدد المسئول على أنه لا تحرك جديا حتى الآن لإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

"الصحة الفلسطينية": ساعات معدودة وكل المستشفيات تخرج عن الخدمة

وسبق وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة: استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية، وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة.

وناشد "القدرة" الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة عن استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الجميع يدعو لحماية المستشفيات، والاحتلال لا يكترث لأي مناشدات ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له اليوم، أن 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليًا نتيجة القصف الإسرائيلي.