بلينكن: طرحنا أفكارًا بشأن عدم التهجير القسرى للمدنيين بقطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

وأضاف بلينكن خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "طرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسريللمدنيين بقطاع غزة".

وتابع: "يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة القيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطينى: مستشفى الشفاء يتعرض لقصف إسرائيلى منذ فجر اليوم

ومن جانبه، قال رائد النمس، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن مستشفى الشفاء يتعرض لقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم، مؤكدا سقوط شهداء وجرحى في قصف استهدف مبنى العيادات الخارجية للمستشفى.

وأضاف النمس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “جميع مستشفيات غزة تقترب من نفاد مخزونها من الوقود، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، وجميع المستلزمات الطبية والأدوية ضمن المساعدات الإنسانية لن تكون لها فائدة دون طاقة”.

وتابع: "هناك مصابون على مدار الساعة يحتاجون إلى تدخل جراحي طارئ، علاوة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وغيرهم، وأي قطع للخدمات يعرض حياة المرضى للموت، إذا لم يتم إدخال الوقود، ستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، وهذا يعد حكما بالإعدام على جميع المرضى".