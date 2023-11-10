الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيب عظام يرفض ترك "غزة المحاصرة" ويودع أسرته عند معبر رفح (فيديوجراف)

الطبيب محمد أبوناموس
الطبيب محمد أبوناموس

قرر الطبيب محمد أبوناموس البقاء، في قطاع غزة المحاصر من إسرائيل، لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، بينما تستعد أسرته لمغادرة القطاع إلى مصر، عند معبر رفح الحدوديز

 وتحمل الأسرة الجنسية المولدوفية، وهم من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل وداع طبيب العظام لأسرته عند معبر رفح من أجل أهل غزة.

 

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استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين

وفي سياق متصل، استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ خلال أمس الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

و أضافت "وفا" أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن 5 مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد مستقليها برصاصة في الظهرـ وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها

معبر رفح مصر البقاء محمد أبوناموس الطبيب غزة

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