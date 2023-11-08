الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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من أجل الجرحى.. طبيب عظام يرفض ترك فلسطين ويودع أسرته عند معبر رفح

الطبيب محمد أبو ناموس
الطبيب محمد أبو ناموس

قرر الطبيب محمد أبوناموس البقاء، في قطاع غزة لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، بينما تستعد أسرته لمغادرة القطاع إلى مصر، عند معبر رفح الحدودي، وتحمل الأسرة الجنسية المولدوفية، وهم من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

ويسمح لهم بالمغادرة إلى مصر عبر المعبر باعتباره، السبيل الوحيد للخروج من فلسطين المحاصرة، وقال أبوناموس في تصريحات له أثناء وجوده في منطقة الانتظار مودعًا ابنته وزوجته، لا يوجد سبيل آخر للخروج من هذا الوضع. لا أمان هنا قطاع غزة بأكمله غير آمن، ولهذا السبب من الأفضل أن أخرجهم

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الجرحى طبيب العظام غزة القصف الإسرائيلى مصر معبر رفح الحدودي الأسرة الجنسية المولدوفية

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