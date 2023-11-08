الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

18 شهيدا بينهم 10 أطفال جراء مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

استُشهد 18 فلسطينيا، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف اليوم الأربعاء منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 10 أطفال، وإصابة آخرين".

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وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على القطاع إلى 10569 شهيدا، و26475 مصابا، بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة و649 مسنا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، بعد ظهر الأربعاء: إن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيدًا.

وأكد أن 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بانها مناطق آمنة.

التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في غزة

وفي سياق متصل، أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

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وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن "الكوادر الطبية تدفع ثمنًا غاليًا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.

وأكدت الكيلة أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.

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