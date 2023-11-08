آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

ضمن آخر أخبار حرب غزة اليوم، جدد، المفوض العام لمنظمة الأونروا فيليب لازاريني بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، فيما تستمرا غارات وعمليات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع ما اسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء وسقوط آلاف المصابين.

آخر أخبار حرب غزة اليوم الأربعاء

وقال المسئول الأممي اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا “مر الآن شهر واحد على الهجوم في إسرائيل والحرب الوحشية والحصار المحكم على غزة”.

وقال: يؤلمني ذلك كثيرًا لاسيما مع مقتل 92 من زملائنا في الأونروا، واختتم قائلا: مرة أخرى أدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.

أمريكا ترفض أى عمليات تهجير قسرى للفلسطينيين

كذلك تضمنت آخر أخبار حرب غزة اليوم، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين سويا، وبفرص متساوية، وكذلك رفض الولايات المتحدة أي عمليات تهجير قسري أو حصار قطاع غزة.

بلينكن وخلال تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في طوكيو، أكد رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين الآن ومستقبلا فهي تسعى إلى انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.

كذلك شدد الوزير الأمريكي على رفض حصار غزة أو اقتطاع أجزاء منها، ولهذا تدعم واشنطن دعم حل الدولتين ودعم الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. إسرائيل تتمسك بتدمير حماس

وضمن أهم آخر أخبار حرب غزة اليوم، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم أن إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في غزة.

جالانت، وخلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست العبري، اعترف بأنه أمام إسرائيل حرب طويلة، كذلك لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المحتجزين وهزيمة حركة حماس.

آخر أخبار حرب غزة اليوم فلسطين تحذر من انهيار المنظومة الصحية

ومع استمرار حرب غزة، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في غزة، بسببعقب استهداف الاحتلال الاسرائيلي الألواح الشمسية التي تزود المستشفيات بالكهرباء، بجانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين.

وكشفت الكيلة، في تصريحات لها اليوم عن تعرض الكوادر الطبية للانهاك نتيجة عدد المصابين والذي بلغ أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.