فاينانشيال تايمز: بدء الحظر الأوروبى على الألماس الروسى الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، الأربعاء، نقلا عن جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يعتزم المضي قدما في فرض حظر على الألماس الروسي بعد حصوله على دعم كاف من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال بوريل للصحيفة إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان الذي استمر يومين وانتهى، الأربعاء، قدم دعما لهذه الخطوة.

وقال الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إنه ينتظر من مجموعة الدول السبع تقديم "مقترح" من أجل فرض عقوبات على الألماس الروسي.

إنتاج الألماس

يذكر أن روسيا أنتجت أكثر من ثلث إجمالي الألماس الطبيعي في العالم خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث احتلت مع الدول الإفريقية ما يقرب من 90 في المائة من حجم السوق العالمية.

وبلغ حجم إنتاج الماس في العالم نحو 119.96 مليون قيراط، ويوجد 41.9 مليون، منها في روسيا، وهو رقم قياسي يبلغ 35 بالمائة من السوق.

وكانت روسيا تنتج منذ عام 2004 ما يتراوح بين 22 بالمائة و33 بالمائة فقط سنويا من إنتاج الألماس العالمي.