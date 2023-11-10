الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسائل إعلام غربية تبرز دور مصر فى إدارة الأزمة الراهنة بقطاع غزة

غزة
غزة

سلطت قناة “القاهرة الإخبارية” الضوء على تناول الصحف الدولية لـ دور مصر في إدارة الأزمة الراهنة بقطاع غزة، حيث تحدثت عنه 4 وسائل إعلامية دولية كبيرة وهي (وول ستريت جورنال، وسي إن إن، ودويتشه فيله، ونيويورك تايمز).

زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى مصر

واستعرضت "وول ستريت جورنال" زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إذ شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

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دور مصر فى ظل العدوان على قطاع غزة

كما ناقشت "سي إن إن" دور مصر الرئيسي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال عدة محاور أبرزها عبور المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، وإجلاء الرعايا  الأجانب، من غزة إلى مصر ثم إلى بلادهم، علاوة على استقبال مطار العريش لكافة طائرات المساعدات من كافة الدول تمهيدا لإيصالها قطاع غزة، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الحالات الحرجة من الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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القرارات المصرية الصعبة فى ظل العدوان على غزة

فيما استعرضت "دويتشه فيلة"، القرارات المصرية الصعبة في ظل العدوان على غزة، حيث الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وعدم تكرار سيناريو النكبة الأولى، علاوة على أن التهجير لغير أراضيهم يعني تصفية القضية الفلسطينية، وتعريض مصر لخطر المواجهة مع إسرائيل.

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الضغوط الإسرائيلية لتهجير سكان غزة ورفض مصر لها

وناقشت “نيويورك تايمز” الضغوط الإسرائيلية لتهجير سكان غزة ورفض مصر لها، وكان على المستوى السياسي والشعبي، باعتبار أن التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.

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مصر فلسطين غزة التهجير القسرى الإعلام الغربي رفض تهجير الفلسطينيين

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