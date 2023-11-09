أستاذ قانون دستوري: مصر تمارس دورها في القضية الفلسطينية كشريك أساسي وليس كوسيط

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فكرة أن يوجه كل مرشحي الرئاسة، الدعم إلى غزة ، هو أمر تفرضه الطبيعة، لافتًا إلى أن الشعب المصري والعربي يتخذ موقفًا بدعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال.

وأضاف المغازي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن مصر مقدمة 5400 طن مساعدات إغاثية إلى غزة، في حين أن الأمم المتحدة نفسها قدمت 450 طنًا، وهناك دولة تملأ الدنيا صياح وقدمت 200 طن مساعدات إلى غزة، وهناك دول لم تقدم شيء، لكنها لا تتحدث سوى إعلاميًا".

وأوضح أن مصر ليست متحملة فقط عبء لوجستي كبير، لكنها متحملة أعباء كبيرة جدًا، مؤكدًا أننا لسنا وسطاء في القضية الفلسطينية وإنما شركاء أساسيين.

وأوضح أن مجلس الأمن مغلق فيما يتعلق بحل أزمة الشعب الفلسطيني وبالتالي كان الحل هو اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يجب أن يكتفي العرب فقط بالجمعية العامة، مرة واحدة لكنهم يجب أن يضغطوا بمزيد من المكاسب عن طريق الجمعية العامة، لأن مجلس الأمن شبه مغلق.