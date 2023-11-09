"المصريين الأحرار": تخصيص جهود حملة السيسى لدعم الأشقاء فى فلسطين ليس بجديد

علق عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، على الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تخصيص جهود حملة المرشح عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين ليس بجديد.

وأوضح أن هناك ترحيبًا كبيرًا بموقف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بخفض الإنفاق على الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك مردودا جيدا لما أعلنته الحملة الانتخابية للسيسي على المواطن في الشارع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع أولويات الإنسان قبل كل شيء، وهذا يظهر جليًا في موقف حملته الانتخابية تجاه ما يحدث في قطاع غزة.