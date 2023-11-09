الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حزب الريادة": تبرع حملة السيسى الانتخابية رسالة لمشاركة أهل غزة فى معاناتهم

كمال حسنين
كمال حسنين

علق كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، على الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح  السيسي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تبرع حملة السيسي الانتخابية بمثابة رسالة أنها تشارك الدولة المصرية فيما يعانيه أهل غزة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يضع أولويات الإنسان قبل كل شيء، وهذا يظهر جليًا في موقف حملته الانتخابية تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأشار كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إلى أن الحملة تدعو لتحويل التبرعات للحملة الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين، وتوجيهها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسة حياة كريمة وإخطار الحملة بهذه التبرعات.

حزب الريادة السيسي غزة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"المستقلين الجدد": نسعى إلى إقامة عُرس ديمقراطى خلال الانتخابات الرئاسية 2024

صحفى: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ليس بغريب عن الشعب وله رصيد بالشارع

"فكرى" لـ"الشاهد": تطوير الهجوم يوم 13 و14 أكتوبر تسبب فى حدوث الثغرة

العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": الإسرائيليون تدربوا على الحرب الخاطفة فى أكتوبر 73

العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": تم الاستيلاء على "تبة القمع" لتحصين جبل المر

العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": السيطرة على جبل المر كان هدفًا لسلاح المشاة

فهمى: حرب غزة لا تنفصل عن الأطراف المحيطة.. والشرق الأوسط يُرسم من جديد

متخصص: إسرائيل تعرقل أى مسار سياسى لإنهاء الحرب على قطاع غزة

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

سيدة الفيروز.. قصة مصرية تشارك في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة (صور)

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس