"حزب الريادة": تبرع حملة السيسى الانتخابية رسالة لمشاركة أهل غزة فى معاناتهم

علق كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، على الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تبرع حملة السيسي الانتخابية بمثابة رسالة أنها تشارك الدولة المصرية فيما يعانيه أهل غزة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يضع أولويات الإنسان قبل كل شيء، وهذا يظهر جليًا في موقف حملته الانتخابية تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأشار كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إلى أن الحملة تدعو لتحويل التبرعات للحملة الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين، وتوجيهها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسة حياة كريمة وإخطار الحملة بهذه التبرعات.