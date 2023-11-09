الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ليس بغريب عن الشعب وله رصيد بالشارع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الانتخابات، أحمد ربيع، علي الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ليس بغريب عن الشعب وله رصيد في الشارع المصري.

وأضاف أنه صدر توجيه واضح من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة لحدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية.

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الانتخابات، إلى أن الحملة دعت الجهات المختلفة لتوجيه التبرعات لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها حياة كريمة لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

أحمد ربيع عبدالفتاح السيسي اكسترا نيوز السيسي

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