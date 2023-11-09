الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز": الرئيس السيسى الوحيد الذى نطمئن لوجوده ويمكن الاعتماد عليه فى الأزمات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن مواصفات الرئيس الذي يناسب مصر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن قضية الحرب في غزة أظهرت أن هناك تحديات كبيرة جدًا تواجه مصر كدولة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن هذه التحديات هي تحديات وجودية، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة ليست تقليدية أو عادية لأننا أمام مجتمع دولي يريد تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وشدد على أنه في ظل وجود هذه التحديات الكبيرة والكثيرة تجد الناس تفرز المرشحين لمعرفة من يستطيع قيادة سفينة الوطن في هذا البحر المتلاطم الأمواج الذي يفاجئنا كل يوم.

وتابع: "أنا أعلنت عن انحيازي الواضح جدًا مبكرًا، لأن الرئيس الذي يمكن أن نعتمد عليه ونطمئن لوجوده في هذه الأزمات هو الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أن أمن واستقرار هذا البلد وقدرته على مواجهة التحديات مرهون بأن يكون الرئيس الموجود على قمة السلطة في مصر هو رئيس يمتلك من الإمكانات والأفكار والقدرة على العمل بما يتناسب مع التحديات الكثيرة المطروحة أمامنا.

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