الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تضامنًا مع غزة.. وزير الشباب والرياضة يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة، تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول، وبالتزامن عبر "الفيديو كونفرانس" مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من محمد بركات وشيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر "الفيديو كونفرانس" مديرو مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وزير الشباب: التبرع بالدم للمساهمة فى علاج الجرحى والمصابين

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين.

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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة

وأوضح أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب، والذي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية، أو المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصريين أكدوا خلال حديثه معهم الوقوف خلف القيادة السياسية داعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.

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وبدأت التجهيزات والاستعدادات بمركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية لحملة التبرع بالدم، التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، وذلك بالتعاون مع بنوك الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري في قطاع غزة.  

الحملة القومية للتبرع بالدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غزة بنك الدم الشعب الفلسطيني

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