الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة

استعدادات لحملة التبرع
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي

بدأت التجهيزات والاستعدادات بمركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية لحملة التبرع بالدم، التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، وذلك بالتعاون مع بنوك الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري في قطاع غزة.  

واستقبل مركز شباب الأنفوشي المتبرعين، حيث تنطلق الحملة اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة السابعة مساءً.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ سلسلة من حملات التبرع بالدم داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

حملات التبرع بالدم لأهالي غزة بالإسكندرية

وانطلقت عدة حملات للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، حيث أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة مكبرة في محافظات مصر للتبرع بالدم، وضمت محافظة الإسكندرية نقطتين للتبرع بمنطقة القائد إبراهيم ومنطقة أبوالعباس المرسي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي مدينة الإسكندرية باختلاف الأعمار.

كما أطلقت جامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والتضامن معهم، واستمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأعدت جامعة الإسكندرية 3 نقاط للحملة أمام باب كلية الطب وكلية الصيدلة، وأمام بوابة كلية الهندسة، وأمام مجمع العلوم الإنسانية، وشهدت حملة التبرع بالدم مشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
استعدادات لحملة التبرع بالدم في مركز شباب الأنفوشي
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