"الشباب والرياضة" تنفذ سلسلة من اللقاءات الرياضية والترويحية لفتيات "ريحانة"

على مستوى المحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

وشملت السلسلة تنفيذ فعاليات البرنامج بمحافظة بني سويف، حيث تم تنفيذ زيارة لدار "الخير والبركة للمسنين"، في إطار تقديم الدعم النفسي للمسنين، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الترويحية للنشء أعضاء شعبة العروض بقيادة، وكذلك تم تقديم بعض الهدايا الرمزية للمسنين من السيدات.

وفي محافظة جنوب سيناء تم تنفيذ ندوة صحية وأنشطة رياضية بالاستاد الرياضي بالطور، من أجل إرساء دور المرأة فى المجتمع.

وفي نفس السياق تم تنفيذ فعاليات برنامج "ريحانة" بمدرسة الشهداء الثانوية للبنات بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، حيث تمت مناقشة جوانب الاستفادة من البرنامج وتأثيره علي شخصية الفتيات المشاركات في البرنامج.

يذكر أن البرنامج يهدف إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات.