وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للعامرى فاروق

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمن عليه باكتمال الشفاء.

من جانب آخر دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكيان الشبابي رواد التطوير والتنمية الشبابية بمحافظة بني سويف، بحضور قرابة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظات (الفيوم، المنيا، بني سويف).

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

وأكد دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجهًا بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الكيان الشبابي "رواد التطوير والتنمية الشبابية" كيان جديد ينضم للكيانات الشبابية ليصل عددها ٤٢ كيانًا.