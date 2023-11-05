الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب والرياضة بالقليوبية: قلوبنا مع أهل فلسطين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة بالقليوبية.. قلوبنا مع أهل فلسطين

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الموقف الكبير لدعم القضية الفلسطينية بجميع أشكال الدعم، كما وجه تحية ودعم كبير للأخوة الأشقاء في دولة فلسطين، موضحا أن شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة أخوانهم، مشيدا بجهود الكيانات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، قائلا: "قلوبنا مع أهل فلسطين وأهل غزة".

وأعلن الوزير خلال كلمته باللقاء الحواري لشباب القليوبية "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق اول اتحاد نوعي لدعم وجمع الكيانات الشبابية تحت كيان واحد تابع للوزارة وهو ما يؤكد الدعم الكامل للكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة 2030 تتضمن إتاحة إنشاء وإقامة الكيانات بشكل مفتوح وبدون قيود.

وتابع أن الكيانات الشبابية تلقى اهتمام خاص، موجها التحية والتقدير لشباب مصر، حيث أكد أن الوزارة تقدم المساندة لهذه الكيانات من خلال مختلف قيادات الوزارة وقطاعاتها والمديريات بالمحافظات في ضوء الاهتمام بشباب مصر الذي يمثل 65% من سكانها.

وأكد الوزير، أنه لا يوجد أي اختلاف مع الكيانات الشبابية وجميعنا نسعي لهدف واحد هو الوطن ومصر أولا، وهو الهدف المنشود لنا جميعا، موجها التحية للشباب مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة الجهود للارتقاء بشباب مصر امتدادا لنهج القيادة السياسية.

وزير الشباب والرياضة محافظ القليوبية الحوار الشبابى القضية الفلسطينية الكيانات الشبابية

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