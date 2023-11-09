أبنية مدمّرة وتدمير للقطاع الصحي.. الصحة الفلسطينية تكشف حجم العدوان الإسرائيلي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرًا لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، منذ 7 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رؤوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة.

أبنية مدمرة

أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة.

الوحدات السكنية المدمرة بالكامل وغير الصالحة للسكن أكثر من 40 ألف وحدة.

الوحدات السكنية المدمرة جزئيا 222 ألف وحدة.

المرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف (18) من أصل (35) مستشفى و(51) من أصل (72) عيادة صحية أولية.

المرافق التعليمية: 40 (278) مدرسة متضررة (38) مدرسة متضررة كليًا).

تعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، حيث أصيبت إحداها بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا وإصابة 195 آخرين بين النازحين.

تضرر ما لا يقل عن 7 كنائس 66 مسجدًا جراء القصف.

عدد النازحين

يقدر العدد التراكمي للنازحين قسرًا منذ بداية الحرب على غزة بأكثر من 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.

يتواجد حوالي 160،000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومع ذلك، لم تعد الأونروا قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجات الناس وظروفهم منذ التهجير القسري الإسرائيلي والإخلاء القسري لجميع العاملين في المجال الإنساني في 12 أكتوبر.

يعاني 15% من النازحين قسرًا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم.

تلوح في الأفق كارثة صحية عامة وشيكة في ظل النزوح الجماعي، واكتظاظ مراكز الإيواء، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

اعتداءات على القطاع الصحي

195 شهيدًا من الكوادر الصحية و36 من طواقم الدفاع المدني.

أكثر من 130 جريحًا من الكوادر الصحية.

60 سيارة إسعاف تضررت بينها 51 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

تم إغلاق 18 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة (نحو) الثلث) و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

عملية طوفان الأقصى

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ومنذ 7 أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة في مقتل أكثر من 9،061 شخصًا، من بينهم 3،760 طفل، وإصابة أكثر من 22،000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.