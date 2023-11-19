صلاح في صدارة الهدافين وفوز كوت ديفوار الساحق ضمن أبرز ظواهر الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026

أسدل الستار، مساء أمس السبت، على منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من الظواهر والأرقام.

ويستعرض "الدستور" أبرز ظواهر الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

- شهدت الجولة الأولى من التصفيات، تسجيل 78 هدفا، خلال 26 مباراة في تلك الجولة، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

- يتصدر محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، قائمة هدافي التصفيات حتي الآن، برصيد 4 أهداف، والتي سجلها في مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، والتي انتهت بفوز "الفراعنة" بسداسية نظيفة.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات، كل من الثنائي الإيفواري كريم كوناتي، وحامد تراوري، والسنغالي ساديو ماني، وباتسون داكا.

يعد فوز كوت ديفوار، على سيشل، بتسعة أهداف نظيفة، هو الانتصار الأكبر في الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا.

ويأتي في المرتبة الثانية، فوز مصر على جيبوتي بستة أهداف نظيفة، يليه في المرتبة الثانية، فوز تونس على ساوتومي والسنغال على جنوب السودان، بنتيجة 4-0.

- أربعة منتخبات تمكنت من تحقيق الانتصار خارج ملعبها بالجولة الأولى للتصفيات، وهي ليبيا، تنزانيا، موزمبيق، مالاوي.

فازت ليبيا، على إي سواتيني (1-0)، وتنزانيا على النيجر (1-0)، موزمبيق على بوتسوانا (3-2)، مالاوي على ليبيريا (1-0).

مواعيد مباريات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

الأحد 19 نوفمبر

زيمبابوي X نيجيريا.. الساعة الثالثة عصرا

بوروندي X الجابون.. الساعة الثالثة عصرا

موزمبيق X الجزائر.. الساعة الثالثة عصرا

سيراليون X مصر.. الساعة السادسة مساء

السودان X الكونغو الديمقراطية.. الساعة التاسعة مساء

الإثنين 20 نوفمبر

جيبوتي X غينيا بيساو.. الساعة الثالثة عصرا

جامبيا X كوت ديفوار.. الساعة السادسة مساء

ليبيريا X غينيا الإستوائية.. الساعة السادسة مساء

سيشيل X كينيا.. الساعة التاسعة مساء

تشاد X مدغشقر.. الساعة التاسعة مساء

مالي X جمهورية إفريقيا الوسطى.. الساعة التاسعة مساء

الثلاثاء 21 نوفمبر

رواندا X جنوب إفريقيا.. الساعة الثالثة عصرا

ليسوتو X بنين.. الساعة الثالثة عصرا

إي سواتيني X الرأس الأخضر.. الساعة الثالثة عصرا

مالاوي X تونس.. الساعة الثالثة عصرا

بوتسوانا X غينيا.. الساعة الثالثة عصرا

الصومال X أوغندا.. الساعة الثالثة عصرا

جنوب السودان X موريتانيا.. الساعة السادسة مساء

توجو X السنغال.. الساعة السادسة مساء

موريشيوس X أنجولا.. الساعة السادسة مساء

ساوتومي وبرنسيب X ناميبيا.. الساعة السادسة مساء

جزر القمر X غانا.. الساعة السادسة مساء

ليبيا X الكاميرون.. الساعة السادسة مساء

إثيوبيا X بوركينا فاسو.. الساعة التاسعة مساء

تنزانيا X المغرب.. الساعة التاسعة مساء

النيجر X زامبيا.. الساعة التاسعة مساء