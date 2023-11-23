6 مباريات نارية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

أجريت قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، والتي أسفرت عن مواجهات قوية لاستكمال عقد المتأهلين لبطولة كأس أمم أوروبا.

وأقيمت مراسم قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 ، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة "نيون" بسويسرا.

وتشهد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 على مشاركة 12 منتخبًا فقط، من أجل التنافس على الثلاث مقاعد المتبقية في بطولة كأس أمم أوروبا.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الصيف المقبل.

نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وأسفرت قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، عن المواجهات الآتية:

- منتخب جورجيا ضد منتخب لوكسمبورج

- منتخب اليونان ضد منتخب كازاخستان

- منتخب البوسنة والهرسك ضد منتخب أوكرانيا

- منتخب أيسلندا ضد الكيان الصهيوني

- منتخب ويلز ضد فنلندا

- منتخب بولندا ضد أستونيا

كيفية التأهل من الملحق إلى بطولة يورو 2024

- يتم تقسيم المنتخبات الـ12 في ملحق تصفيات يورو 2024 إلى ثلاث مجموعات.

- كل مجموعة ستخوض 4 مباريات، بنظام خروج مغلوب في الدور نصف نهائي والنهائي، وسيتم لعب جميع المباريات في نفس التوقيت.

- سيتأهل كل فريق يفوز بالمركز الأول في كل مجموعة، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى اليورو حينها 24 منتخبًا، قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.

- من المقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي يوم 21 مارس، على أن تُقام المباريات النهائية الثلاثة يوم 26 من الشهر ذاته.

تصنيف منتخبات يورو 2024

- التصنيف الأول: ألمانيا – البرتغال – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا - إنجلترا.

- التصنيف الثاني: المجر – تركيا – رومانيا – الدنمارك – ألبانيا - النمسا.

- التصنيف الثالث: هولندا – أسكتلندا – كرواتيا – سلوفينيا – سلوفاكيا - التشيك.

- التصنيف الرابع: إيطاليا، صربيا – سويسرا - الـ3 منتخبات التي ستتأهل من الملحق.