الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء التصفيات.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

يورو 2024
يورو 2024

أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ليكتمل عقد المتأهلين مباشرة إلى البطولة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الصيف المقبل.

 

عدد المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

ونجح 21 منتخبًا في خطف بطاقة التأهل مباشرة إلى بطولة "يورو 2024"، وهي المنتخبات التي احتلت المراكز الأولى والثانية في مجموعاتهم.

وجاءت المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى بطولة "يورو 2024" على النحو التالي: (البرتغال، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، إنجلترا، سلوفاكيا، ألبانيا، المجر، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، إيطاليا، سلوفينيا، التشيك، كرواتيا)، بالإضافة إلى ألمانيا البلد المضيف، وفي انتظار الـ3 منتخبات الأخيرة المتبقية.

وتتبقى 3 مقاعد للتأهل إلى بطولة "يورو 2024"، وذلك من خلال ملحق التصفيات، والذي سينطلق في شهر مارس المقبل.

 

الفرق المتأهلة لملحق تصفيات يورو 2024

وتأهل 12 منتخبًا إلى ملحق تصفيات يورو 2024، وهم: (بولندا، أستونيا، فنلندا، أوكرانيا، أيسلندا، البوسنة والهرسك، جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورج، ويلز، الكيان الصهيوني).

 

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منتخب هولندا يكتسح جبل طارق.. وفرنسا يتعادل مع اليونان فى تصفيات يورو 2024

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منتخب إنجلترا يتعادل مع مقدونيا الشمالية فى تصفيات يورو 2024

 

كيفية التأهل من الملحق إلى بطولة يورو 2024

- يتم تقسيم المنتخبات الـ12 في ملحق التصفيات إلى ثلاث مجموعات.

- كل مجموعة ستخوض 4 مباريات، بنظام خروج مغلوب في الدور نصف نهائي والنهائي، وسيتم لعب جميع المباريات في نفس التوقيت.

- سيتأهل كل فريق يفوز بالمركز الأول في كل مجموعة، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى اليورو حينها 24 منتخبًا، قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.

- من المقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي يوم 21 مارس، على أن تُقام المباريات النهائية الثلاثة يوم 26 من الشهر ذاته.

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