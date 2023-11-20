الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إيطاليا يتأهل ليورو 2024 بتعادله مع أوكرانيا

إيطاليا ضد أوكرانيا
إيطاليا ضد أوكرانيا

تأهّل منتخب إيطاليا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بعد تعادله مع أوكرانيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسيطر منتخب إيطاليا على أحداث الشوط الأول، لكن سوداكوف هدد مرمى “ الأزوري” بتسديدة في الدقيقة 14 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها جييانلويجي دوناروما ببراعة.

في الشوط الثاني، انقلبت السيطرة لـ أوكرانيا، الذي كثف لاعبوه محاولاتهم للتسجيل، وعاد دوناروما ليتصدى لتسديدة مودريك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وطالب لاعبو أوكرانيا باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 93، بعد تعرض ميخايلو مودريك للعركلة، لكن الحكم أكمل اللعب، لينتهي اللقاء بالتعادل، الذي كان كفيلًا بتأهل منتخب إيطاليا للنهائيات للمرة 11 في تاريخهم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إيطاليا لـ 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متفوقًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن أوكرانيا الذي في جعبته 14 نقطة أيضًا، ليتأهل بطل “ يورو 2020” للنهائيات رفقة منتخب إنجلترا.

ويقود هجوم الآتزوري فيدريكو كييزا، راسبدوري وزانيولو، بينما يبدأ بونيجرنو في الدفاع بجوار أتشيربي.

تشكيل إيطاليا.. راسبدوري وكييزا وزانيولو يقودن الهجوم أمام أوكرانيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، بونيجرنو، أتشيربي، دي ماركو

خط الوسط: فراتسي، جورجينيو، باريلا

خط الهجوم: زانيولو، راسبدوري، كييزا

منتخب إيطاليا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 أوكرانيا دوناروما

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