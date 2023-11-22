منتخب هولندا يكتسح جبل طارق.. وفرنسا يتعادل مع اليونان فى تصفيات يورو 2024

فاز منتخب هولندا على مضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف دون مقابل، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 بألمانيا.

وعلى ملعب ألجارفي، تقمص كالفن ستينجس لاعب فينورد، دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للطواحين الهولندية في الدقائق العاشرة و50 و62.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى لهولندا بواسطة ماتس فيفر لاعب فينورد، وكودي جاكبو مهاجم ليفربول، وتيون كوبمينرس لاعب أتلانتا في الدقائق 23 و38 و81.

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب فرنسا مع اليونان بهدفين لمثلهما.

تقدم راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان بهدف لمنتخب فرنسا في الدقيقة 43 لكن اليونان ردت بهدفين حملا توقيع انستاسيوس باكاسيتاس وفوتيس إيونيديس في الدقيقتين 55 و60 ثم أحرز يوسف فوفانا لاعب موناكو هدف التعادل لفرنسا في الدقيقة 73.

وضمن منتخبا فرنسا وهولندا التأهل للبطولة القارية قبل هذه الجولة.

وتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة مقابل 18 نقطة لهولندا في المركز الثاني و13 نقطة لليونان في المركز الثالث وست نقاط لايرلندا في المركز الرابع وظلت جبل طارق في المركز الأخير بدون رصيد.