الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخبا سلوفينيا والتشيك يتأهلان لكأس الأمم الأوروبية

منتخب سلوفينيا
منتخب سلوفينيا

تأهل منتخب سلوفينيا ‏إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بألمانيا، بفوزه على ضيفه منتخب كازاخستان بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة ‏من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات.‏

 

وحسمت سلوفينيا فوزها على كازاخستان بهدفي بنيامين سيسكو من ضربة جزاء في الدقيقة 41 وبنجامين فيربيتش في الدقيقة 86 وتكفل رمضان اورازوف بتسجيل الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 48.

 

بذلك ضمن منتخب سلوفينيا التأهل لليورو للمرة الثانية في تاريخه، بعد المرة الأولى التي كانت في عام 2000.

 

 وفي باقي مباريات المجموعة فازت ايرلندا الشمالية على ضيفتها الدنمارك بهدفين دون مقابل كما فاز منتخب فنلندا على مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين لهدف.

 

وفي بلفاست، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على ضيفه الدنماركي بهدفين حملا توقيع إسحاق برايس وديون تشارلز في الدقيقتين 60 و82.

 

وفي المباراة الثالثة فازت فنلندا على مضيفتها سان مارينو بهدفين سجلهما بيري سويري في الدقيقتين 50 و58 مقابل هدف لأصحاب الأرض سجله فيليبو بيراردي من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

 

 وضمن منتخب الدنمارك التأهل للبطولة القارية من قبل هذه الجولة بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني وجاءت فنلندا في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن كازاخستان صاحبة المركز الرابع مقابل تسع نقاط لايرلندا في المركز الخامس وظلت سان مارينو في قاع الترتيب بدون رصيد.

 

كما تأهل منتخب التشيك ‏إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على ضيفه منتخب مولدوفا بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة ‏من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات.‏

 

 وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ألبانيا مع ضيفه جزر فاروه سلبيا.

 

 وكان منتخب ألبانيا ضمن التأهل إلى يورو 2024 قبل هذه الجولة باعتباره صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة ولحق به منتخب التشيك في البطولة القارية بحلوله ثانيا بفارق المواجهات المباشرة عن ألبانيا.

 

ويأتي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة ثم مولدوفا في المركز الرابع بعشر نقاط وجزر فاروه في المركز الأخير بنقطتين.

 

 وعلى استاد اندروف، أنهى منتخب التشيك الشوط الأول متقدما بهدف سجله دافيد دوديرا في الدقيقة 14.

 

 وفي الشوط الثاني تعرض منتخب مولدوفا لصدمة قوية تمثلت في طرد فلاديسلاف بابوهلو في الدقيقة 55.

 

 واستغلت التشيك النقص العددي في صفوف ضيفتها وأحرزت هدفين بواسطة توماس شوري في الدقيقة 72 وتوماس سوسيك في الدقيقة الأخيرة.

منتخب سلوفينيا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 كازاخستان التشيك

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