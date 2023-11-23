موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 وتصنيف الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، قبل انطلاق المسابقة في الصيف المقبل.

تصفيات يورو 2024

وكان قد أسدل الستار عن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ليكتمل عقد المتأهلين مباشرة إلى البطولة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الصيف المقبل.

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن تُقام مراسم قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة "نيون" بسويسرا.

بينما تُقام مراسم قرعة بطولة "يورو 2024"، يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل، وذلك في مدينة هامبورج الألمانية.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2024

ستُذاع مراسم قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، عبر شبكة بي ان سبورتس الإخبارية، أو موقع الاتحاد الأوروبي عبر الانترنت.

عدد المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

ونجح 21 منتخبًا في خطف بطاقة التأهل مباشرة إلى بطولة "يورو 2024"، وهي المنتخبات التي احتلت المراكز الأولى والثانية في مجموعاتهم.

وجاءت المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى بطولة "يورو 2024" على النحو التالي: (البرتغال، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، إنجلترا، سلوفاكيا، ألبانيا، المجر، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، إيطاليا، سلوفينيا، التشيك، كرواتيا)، بالإضافة إلى ألمانيا البلد المضيف، وفي انتظار الـ3 منتخبات الأخيرة المتبقية.

وتتبقى 3 مقاعد للتأهل إلى بطولة "يورو 2024"، وذلك من خلال ملحق التصفيات، والذي سينطلق في شهر مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

الفرق المتأهلة لملحق تصفيات يورو 2024

وتأهل 12 منتخبًا إلى ملحق تصفيات يورو 2024، وهم: (بولندا، أستونيا، فنلندا، أوكرانيا، أيسلندا، البوسنة والهرسك، جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورج، ويلز، الكيان الصهيوني".

كيفية التأهل من الملحق إلى بطولة يورو 2024

- يتم تقسيم المنتخبات الـ12 في ملحق تصفيات يورو 2024 إلى ثلاث مجموعات.

- كل مجموعة ستخوض 4 مباريات، بنظام خروج مغلوب في الدور نصف نهائي والنهائي، وسيتم لعب جميع المباريات في نفس التوقيت.

- سيتأهل كل فريق يفوز بالمركز الأول في كل مجموعة، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى اليورو حينها 24 منتخبًا، قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.

- من المقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي يوم 21 مارس، على أن تُقام المباريات النهائية الثلاثة يوم 26 من الشهر ذاته.

تصنيف منتخبات يورو 2024

- التصنيف الأول: ألمانيا – البرتغال – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا - إنجلترا.

- التصنيف الثاني: المجر – تركيا – رومانيا – الدنمارك – ألبانيا - النمسا.

- التصنيف الثالث: هولندا – أسكتلندا – كرواتيا – سلوفينيا – سلوفاكيا - التشيك.

- التصنيف الرابع: إيطاليا، صربيا – سويسرا - الـ3 منتخبات التي ستتأهل من الملحق.