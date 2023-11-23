الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 وتصنيف الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

موعد قرعة ملحق تصفيات
موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، قبل انطلاق المسابقة في الصيف المقبل.

تصفيات يورو 2024

وكان قد أسدل الستار عن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ليكتمل عقد المتأهلين مباشرة إلى البطولة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الصيف المقبل.

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن تُقام مراسم قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة "نيون" بسويسرا.

بينما تُقام مراسم قرعة بطولة "يورو 2024"، يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل، وذلك في مدينة هامبورج الألمانية.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2024

ستُذاع مراسم قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، عبر شبكة بي ان سبورتس الإخبارية، أو موقع الاتحاد الأوروبي عبر الانترنت.

txt

بينهم ثلاثى الأهلى.. تعرف على قائمة المرشحين لجوائز "Joy Awards" بموسم الرياض

txt

مورينيو: مجنون مَن يترك الريال وهذا موقفى من الانتقال للسعودية

عدد المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

ونجح 21 منتخبًا في خطف بطاقة التأهل مباشرة إلى بطولة "يورو 2024"، وهي المنتخبات التي احتلت المراكز الأولى والثانية في مجموعاتهم.

وجاءت المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى بطولة "يورو 2024" على النحو التالي: (البرتغال، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، إنجلترا، سلوفاكيا، ألبانيا، المجر، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، إيطاليا، سلوفينيا، التشيك، كرواتيا)، بالإضافة إلى ألمانيا البلد المضيف، وفي انتظار الـ3 منتخبات الأخيرة المتبقية.

وتتبقى 3 مقاعد للتأهل إلى بطولة "يورو 2024"، وذلك من خلال ملحق التصفيات، والذي سينطلق في شهر مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

الفرق المتأهلة لملحق تصفيات يورو 2024

وتأهل 12 منتخبًا إلى ملحق تصفيات يورو 2024، وهم: (بولندا، أستونيا، فنلندا، أوكرانيا، أيسلندا، البوسنة والهرسك، جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورج، ويلز، الكيان الصهيوني".

كيفية التأهل من الملحق إلى بطولة يورو 2024

- يتم تقسيم المنتخبات الـ12 في ملحق تصفيات يورو 2024 إلى ثلاث مجموعات.

- كل مجموعة ستخوض 4 مباريات، بنظام خروج مغلوب في الدور نصف نهائي والنهائي، وسيتم لعب جميع المباريات في نفس التوقيت.

- سيتأهل كل فريق يفوز بالمركز الأول في كل مجموعة، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى اليورو حينها 24 منتخبًا، قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.

- من المقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي يوم 21 مارس، على أن تُقام المباريات النهائية الثلاثة يوم 26 من الشهر ذاته.

تصنيف منتخبات يورو 2024

- التصنيف الأول: ألمانيا – البرتغال – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا - إنجلترا.

- التصنيف الثاني: المجر – تركيا – رومانيا – الدنمارك – ألبانيا - النمسا.

- التصنيف الثالث: هولندا – أسكتلندا – كرواتيا – سلوفينيا – سلوفاكيا - التشيك.

- التصنيف الرابع: إيطاليا، صربيا – سويسرا - الـ3 منتخبات التي ستتأهل من الملحق.

يورو 2024 تصفيات يورو 2024 موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 القنوات الناقلة تصنيف منتخبات يورو 2024 المانيا البرتغال اسبانيا فرنسا انجلترا قرعة ملحق تصفيات يورو

مواد متعلقة

موعد عودة أوريلين تشواميني إلى مباريات ريال مدريد

التاريخ ينصف موناكو قبل مواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

بعد انتهاء التصفيات.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023 والمرشحين ورابط التصويت

أول تعليق من ليونيل ميسي على أحداث الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل

الأرجنتين يفوز على البرازيل بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم 2026

أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة

الركراكي يتحدث عن مباراة المغرب أمام تنزانيا في تصفيات مونديال 2026

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

طارق الشناوى عن موقف هند صبرى من حرب غزة: الاستقالة ليست حلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء