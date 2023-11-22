مورينيو: مجنون مَن يترك الريال وهذا موقفى من الانتقال للسعودية

وجّه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما نصيحة لزميله الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

ورد مورينيو على سؤال عن عودته لتدريب ريال مدريد في تصريحات لبرنامج TG2 المذاع عبر قناة Rai2 الإيطالية قائلًا: "عندما تملك مدربًا خارقًا، لماذا تفكر بأي شخص آخر؟، أنا أعرف فلورنتينو بيريز جيدًا، إنه رجل ذكي جدًا وإذا قرأت الصحف فهو لديه بعض الأفكار الواضحة".

وأضاف: "كمشجع لريال مدريد، ورجل لديه بعض الضلوع البيضاء في جسده "يقصد تشجيع ريال مدريد" وكمعجب بكارلو أنشيلوتي، أتمنى أن يسير الموسم الحالي بشكل رائع للغاية، وبعد ذلك يستمر أنشيلوتي مع الفريق، لأنه المدرب المثالي لريال مدريد".

وبسؤاله عن موقفه من عرض تدريب البرازيل لو كان في محل أنشيلوتي، أجاب: "أعتقد أنه المجنون فقط من سيترك ريال مدريد ما دام مرغوبًا به هناك، وهذا الرجل المجنون كان أنا، الرجل الوحيد الذي رحل بعد 3 سنوات مع رئيس نادٍ يرغب في استمراره وخوسيه سانشيز "المدير العام للنادي آنذاك" أيضًا، وقررت الرحيل".

وأثارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية، خاصة بعد خروج البرازيل من كأس العالم وإقالة تيتي المدير الفني للفريق، اقتراب أنشيلوتي من تولي مهمة تدريب البرازيل.

وأردف: "أنا متأكد أنه عند أول إشارة من فلورنتينو سيبقى كارلو لأنه الرجل المثالي لريال مدريد وريال مدريد المكان المثالي له".

وعن احتمالية انتقاله للتدريب بالدوري السعودي، قال مورينيو: "سأخبرك الحقيقة، أفكر أنني في يوم ما سأذهب للسعودية، على الرغم من ذلك عندما أقول يومًا ما أنا لا أقصد الغد أو بعد الغد".

ويقود مورينيو فريق روما من صيف عام 2021 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2024.