حقيقة تقديم ريال مدريد عرض لتجديد عقد أنشيلوتي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وموعد رحيله عن منصبه.

وارتبط اسم أنشيلوتي بالرحيل عن تدريب فريق ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري 2023-2024، لتولي منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب في استمرار أنشيلوتي في منصبه كمدير فني للفريق، خاصة في ظل تحقيقه نتائج إيجابية منذ بداية الموسم الجاري، لذلك عرض عليه تجديد عقده لمدة موسمين.

حقيقة تقديم ريال مدريد عرض لتجديد عقد كارلو أنشيلوتي

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لم يحدث أي نقاش بين بيريز وأنشيلوتي بشأن تجديد عقد الأخير.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ترى أن أنشيلوتي هو المدرب الأنسب لتدريب ريال مدريد، ولكن يظل مصيره ليس محل نقاش في الوقت الحالي، خاصة أن الطرفين يتفقان على الاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها إلى أن إدارة ريال مدريد لم تقدم أي عرض رسمي حتى الآن بشأن تجديد عقد أنشيلوتي، إلا إذا صرح المدرب الإيطالي بأنه سيرحل عن منصبه.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تنتظر لبعض من الوقت وليس طويلًا، خاصة أن مسئولي النادي الملكي يدركون أنه لا يمكن تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم لاتخاذ مثل هذا القرار.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.